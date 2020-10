Basile: “Commisso ha tutto per riportare Firenze in alto ma non può farlo da solo. I Della Valle vivacchiavano lui ha dato un segnale slow…”

Il giornalista Massimo Basile tramite Twitter ha trattato vari temi di casa viola: “Rocco Commisso ha tutto per riportare Firenze in alto, al di là dei soldi e dello stadio, ma non può farlo da solo. Resto fiducioso. Se un giocatore vuole andare via, mi chiedo sempre perché. I Della Valle vivacchiavano, Commisso ha dato un segnale slow confermando Iachini. Con Beppe, Chiesa non è cresciuto nel tiro. Con Pirlo lo farà. Quando i giocatori non vorranno lasciare Firenze, sarà un bel segnale”.

