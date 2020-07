Basile: “Commisso sulla scelta dell’allenatore è diviso tra testa e cuore. Ecco perchè è saltato Juric”

Il giornalista Massimo Basile è intervenuto a Radio Bruno per parlare del possibile prossimo allenatore della Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina aspetterà la fine della stagione per comunicare a chi sarà affidata la guida della squadra per il prossimo anno. Commisso è diviso tra testa e cuore: è rimasto profondamente colpito dal lavoro di Iachini, ma sa anche che per raggiungere grandi obiettivi serve altro. Juric aveva pensato alla Fiorentina, ma nel momento in cui ha detto di voler decidere la società viola è rimasta fredda perchè ancora indecisa sul da farsi. Quindi ha rinnovato con l’Hellas. In ogni caso non mi aspetto un big europeo tipo Pochettino o Benitez”.

