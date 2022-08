Basile: “Con Ikoné userei il metodo Vlahovic per ridargli fiducia. Al Lille giocavano in velocità, qui sempre spalle alla porta”

Un giudizio su uno dei singoli più in difficoltà come Jonathan Ikoné arriva da parte del giornalista Massimo Basile: “Con Ikoné andrebbe usato il metodo Vlahovic: farlo giocare a oltranza per riacquistare fiducia. Ha un solo piede, ma per me è il migliore della rosa per quel tipo di giocatore. In Francia giocava in una squadra veloce, a un tocco. Qui è un giro palla senza imprevedibilità a tre tocchi, quando due sono già troppi, lui viene servito sempre spalle alla porta, a difesa schierata, mai in velocità”.