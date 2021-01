Basile: “Con il Bologna si è avuta la percezione che la Fiorentina gioca senza creare movimento. Forse non a caso Callejon…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha toccato alcuni argomenti di casa viola: “La Fiorentina è quarta in Serie A per possesso palla e diciottesimi per chilometri percorsi. I dati potrebbero indicare che giocano soprattutto palla sul piede, meno per creare movimento. Il calcio non è spiegabile con le statistiche, ma con il Bologna si è avuta questa percezione. Forse non a caso, Callejon viene da una squadra che correva molto, giocava e variava”.



0 0 vote Article Rating