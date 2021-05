Basile: “Cosa mi aspetto che dica Commisso dopo Cagliari? Sicuramente il rinnovo di Vlahovic ma anche che…”

Il giornalista Massimo Basile è intervenuto di Radio Bruno parlando di Fiorentina: “Cosa mi aspetto che Commisso dica dopo Cagliari? Non mi aspetto che faccia nomi, mi aspetto che dica che partirà con un progetto ambizioso, che vorrà voltare pagina e divertirsi dopo aver visto soprattutto risultati non all’altezza. In questo momento mi interesserebbe solo l’annuncio di rinnovo di Vlahovic, e non perché Ribery non mi piaccia eh, è un piacere vederlo giocare, ho un debole per lui, però a una certa età non conta più solo l’aspetto sportivo, e bisognerà anche vedere chi sarà il prossimo allenatore…”.