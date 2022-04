Basile: “Curva del Milan decisiva per risolvere la questione biglietti. Roma? In due anni Friedkin le ha dato un’impronta”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato la questione dei biglietti di Milan–Fiorentina: “L’intervento della Curva Sud del Milan è stato decisivo nel risolvere un caso che poteva rappresentare un pericoloso precedente. Non ricordiamoci dei tifosi solo quando ci sono episodi negativi”.

E poi in merito alla Roma, concorrente della Fiorentina nella corsa all’Europa, ha aggiunto: “Qui in Usa gli investitori considerano Dan Friedkin un vincente, perché dovunque si è messo ha fatto centro. In meno di due anni ha dato un’impronta alla Roma. Tutte le volte vedo la squadra, vorrei entrare nei pensieri del presidente più silenzioso della storia”.