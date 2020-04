Basile: “Da vero uomo d’affari, Commisso vede questa situazione come un ottimo momento per investire”

Il giornalista Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno direttamente da New York sulla situazione economica che si sta vivendo negli USA e sul momento che sta vivendo il presidente viola Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Commisso è ovviamente preoccupato e irritato per il rallentamento degli affari, ma da vero business man vede questa situazione come un ottimo momento per investire. LA stessa cosa fece nel 2001 quando Mediacom era sull’orlo della bancarotta. Acquistò le quote degli altri investitori e diventò unico proprietario. La sua indole è di investire nei momenti difficili come questo. Lo stadio nuovo sarebbe un volano economico per la Fiorentina e per tutta Firenze”.