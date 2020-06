Basile: “Ecco le due ipotesi che considera Commisso per il nuovo STADIO. Nardella si muove in modo naif”

L’inviato del Corriere dello Sport A New York, Massimo Basile, ha detto la sua su Twitter riguardo la questione nuovo stadio della Fiorentina: “Commisso considera solo due ipotesi, Franchi da rifare completamente, salvando la Torre, e Campi. Ipotesi Ridolfi bocciata ieri come ennesima boutade del sindaco, che si muove da tempo in modo naif, approfittando di una piazza “distratta” da temi più gravi”.

