Basile: “Gli acquisti di Pradè erano buoni ma senza criterio. Ho l’impressione che la Fiorentina prenda solo giocatori che le vengono proposti”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Qui in America parlano tutti della Fiorentina, è diventata una squadra famosissima ormai. Kokorin? Ha fatto parlare di sè più fuori dal campo che altro. Tutto dipende da quale sia la strategia della società viola, che ad oggi mi sembra quella di prendere i giocatori che le vengono proposti. Certo il mercato di gennaio è sempre difficile, ma vedo che altre squadre come il Milan stanno facendo comunque colpi importanti. La società rossonera, però, sta facendo bene perché ha cambiato i propri dirigenti”.

E poi ha aggiunto: “Secondo me la Fiorentina si salverebbe anche senza comprare nessuno. Detto questo, in estate mi aspetto una rivoluzione totale anche a livello dirigenziale. Mi piacerebbe vedere in società personaggi importanti, di esperienza europea, che capiscano di calcio e risultino convincenti in quello che pensano e che fanno. Riguardo ai giocatori presi da Pradè, c’è da dire che comunque sono buoni e lo dimostra il fatto che abbiano tanto mercato. I dubbi dunque riguardano il criterio con cui sono stati presi, che non è mai stato in linea con l’allenatore che poi li avrebbe dovuti gestire. L’ultimo della lista in questo senso è Callejon“.