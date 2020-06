Basile: “Guarda caso le due squadre con più rigori a favore sono entrambe di Lotito. Fabbri? Non puoi arbitrare bene se ricevi pressioni”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La nuova proprietà deve arrabbiarsi e farsi sentire solo dove e quando serve. Viene naturale il confronto con la gara di Torino, ma c’è l’enorme differenza che in quel caso Commisso era presente sul posto. Dobbiamo ricordare che Commisso ha giocato a calcio, quindi sa che cos’è il calcio e cosa significa stare in campo. Io mi auguro che arrivino altre proprietà straniere nel calcio italiano, così forse riusciamo a tirarlo fuori dalla morsa dei soliti potenti. Pensiamo alla Lazio: ha un ottima squadra, ma ha anche ricevuto il maggior numero di rigori a favore in Europa. Un numero di rigori a favore importante lo ha ricevuto anche la Salernitana in Serie B, altra squadra di Lotito. Sarà un caso? Non lo so. E al di là del rigore, la cosa grave è stata la gestione dei cartellini. Si vedeva che Fabbri non era sereno, perché non è facile arbitrare in Serie A quando ti viene chiesto non di arbitrare normalmente, ma di valutare essendoci in campo una squadra importante come possono essere Lazio e Juve“.

