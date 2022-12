Basile: “I giocatori si blindano facendoli crescere con i migliori. Circondare i top player di elementi medi serve solo a metterli in vendita velocemente”

Poche ore dopo la vittoria del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat con il suo Marocco, il giornalista Massimo Basile ha condiviso un pensiero sul proprio profilo Facebook. Ecco le sue parole: “I giocatori si blindano mettendoli nella condizione di poter crescere con i migliori. Innesti di qualità costano nel breve ma danno alti rendimenti: migliorano la qualità negli allenamenti, le trame in campo, portano risultati sportivi, visibilità e sponsor. Le rose aumentano di valore”.

E aggiunge: “Lasciare che un ottimo giocatore sia circondato da elementi medi serve solo a metterlo in vendita velocemente, per la gioia di club e agenti, ma non dei tifosi veramente innamorati della squadra”.