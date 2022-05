Basile: “I tifosi della Roma si lamentano per una cosa, quelli della Fiorentina per un’altra. Arbitri stranieri sarebbero la soluzione”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile è tornato sulle polemiche arbitrali relative a Fiorentina–Roma: “I romanisti si lamentano per il rigore inesistente dell’1-0. Quelli viola per la mancata espulsione di Mancini, per Ikoné fermato davanti al portiere e per il rigore non dato a Gonzalez nel secondo tempo. Aprirei agli arbitri stranieri, ma temo che finiremmo per dichiarare guerra all’Europa”.

