Basile: “I tifosi possono rendere la Fiorentina più forte. Sarebbe utile avere biglietti super scontati per la prossima partita di Conference”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sul momento della Fiorentina: “Al netto delle giuste critiche che ho letto, e senza dimenticare che la partita andava vinta anche in uno stadio vuoto, credo che nessuno abbia evidenziato un dettaglio. Questa squadra – anche per l’assenza di giocatori che decidono le gare da soli – è un tutt’uno con il pubblico”.

“Sono i tifosi a trasformarla e a renderla più forte di quello che è, e questo ci ricorda cosa davvero muove il calcio: la passione della gente. I giocatori viola sentono molto la spinta dei tifosi, come le squadre inglesi. Sarebbe utile se la Fiorentina mettesse biglietti a prezzi super scontati per la prossima in Conference e riempisse lo stadio. Sono sicuro che la squadra giocherebbe con più energia”.