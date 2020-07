Basile: “Iachini eviti di parlare a fine gara per dire le solite banalità. Ha iachinizzato tecnicamente tutti i giocatori, si sono imbrocchiti tutti”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha analizzato abbastanza duramente l’operato tecnico di Iachini: “Beppe ha iachinizzato tecnicamente tutti i giocatori. Si sono imbrocchiti tutti. Ora si fa dura. Siamo senza guida. Non c’è un giocatore che si muova senza avere la certezza di ricevere palla. Iachini sta fallendo proprio sui fondamentali. Eviti di parlare a fine gara per dire le solite banalità. Non ce lo meritiamo. E lo dico con affetto per la persona”.

