Basile: “Il numero sulla maglia di Boateng dice molto del nostro momento storico. Contro la Spal, forse la più brutta Fiorentina dai tempi di Tarquinio Prisco…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha toccato vari temi dell’attualità viola: “Boateng viene utilizzato più lontano all’area in un 3-5-1-1 e, in teoria, difende meglio il pallone. Ma finora ha giocato bene solo i primi trenta secondi del debutto col Napoli. Ha il numero 10, il che è tutto dire del nostro momento storico. Fiorentina-Spal? Forse la più brutta Fiorentina dai tempi di Tarquinio Prisco”.