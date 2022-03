Basile: “Il nuovo stemma indica che la proprietà pensa al futuro, che ha una strategia di crescita per la Fiorentina”

In queste ore stanno girando per il web immagine di come potrebbe essere il nuovo stemma della Fiorentina. Nuova forma, la lettera “V” e un giglio più stilizzato, il tutto in un concept dalle sembianze vintage.

Non tanto sullo stemma in sé, ma in generale sulla decisione da parte della Fiorentina di cambiarlo, ha detto la sua il giornalista Massimo Basile su Facebook: “Un nuovo logo mi sembra un bel segnale, in controtendenza con i rumors fiorentini. Indica che la proprietà pensa al futuro, che ha una strategia di marketing e dunque di crescita. Perché solo una cosa fa crescere un brand: i risultati”.