Basile: “Il pensiero di Agnelli spiega perché questo sistema vada cambiato. Wembley-Firenze? Gli amministratori di Firenze sono più di bottega e non conoscono gli americani…”

Il giornalista Massimo Basile su Twitter ha toccato vari argomenti di attualità tra cui la possibile realizzazione del nuovo stadio e le parole del Presidente della Juventus Andrea Agnelli nei confronti dell’Atalanta: “Il pensiero del presidente del primo club italiano spiega perché questo sistema vada cambiato alla radice. E in questa radice c’è anche lui. Differenze tra Firenze e Londra in riferimento a Wembley? Gli amministratori di Londra sono di una dimensione più internazionale. A Firenze sono più di bottega. Non parlano inglese e non conoscono gli americani”.