Basile: “Il Torino rischia la B perché non ha gente all’altezza della tradizione granata. Mai viste così tante sceneggiate”

Il giornalista Massimo Basile ha puntato il dito contro l’atteggiamento del Torino e in particolare quello di Andrea Belotti, protagonista di una sceneggiata ai limiti dell’inaccettabile: “Il Toro rischia la B non perché giochi male ma perché, a vedere la partita di oggi, sembra non avere gente all’altezza della nobile tradizione granata. Mai viste nel Toro tante sceneggiate così”.

Il Toro rischia la B non perché giochi male ma perché, a vedere la partita di oggi, sembra non avere gente all’altezza della nobile tradizione granata.

Mai viste nel Toro tante sceneggiate così.#TorinoFiorentina — Massimo Basile (@424BasilStreet) January 29, 2021