Basile: “Italiano con la rosa che si ritrova ha trasformato la lana in raso. Lui e i giocatori più di così non possono, la società si”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha espresso i suoi pareri e riflessioni in seguito alla sconfitta della Fiorentina contro la Juventus per 1-0. Questo il suo commento: “Più Viola che Juve come gioco e atteggiamento. Entrambe hanno sbagliato tutti i passaggi chiave. La nostra imprecisione ci sta, la loro mi sorprende. Italiano, con la rosa che si ritrova, e senza Gonzalez, ha trasformato la lana in raso”

Poi in un altro tweet aggiunge: “La palla persa da Amrabat e Saponara nell’azione che ha portato al rosso di Milenkovic, Biraghi spostato con un soffio da Chiesa, Sottil incapace di fare uno stop. Nella Juve B è bastato entrasse un titolare per decidere la gara. Il resto è slogan e populismo”

E sottolinea: “L’allenatore e questi giocatori più di così non possono. La società sì”.

Di seguito i tweet originali:

Più Viola che Juve come gioco e atteggiamento. Entrambe hanno sbagliato tutti i passaggi chiave. La nostra imprecisione ci sta, la loro mi sorprende.

Italiano, con la rosa che si ritrova, e senza Gonzalez, ha trasformato la lana in raso. #JuveFiorentina — Massimo Basile (@424BasilStreet) November 6, 2021

La palla persa da Amrabat e Saponara nell’azione che ha portato al rosso di Milenkovic, Biraghi spostato con un soffio da Chiesa, Sottil incapace di fare uno stop. Nella Juve B è bastato entrasse un titolare per decidere la gara. Il resto è slogan e populismo.#JuveFiorentina — Massimo Basile (@424BasilStreet) November 6, 2021