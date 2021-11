Basile: “Italiano vuol far scoccare la scintilla in una proprietà dal dna finanziario. Vorrei sentire parlare più di calcio e meno di cash”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha toccato vari temi di attualità viola: “Io credo che Italiano stia mostrando alla società cosa può portare in termini di mentalità. Vuole far scoccare la scintilla in una proprietà dal dna finanziario. Se dovesse abdicare alla modestia della rosa, dovrebbe giocare come Iachini”.

Poi sul mercato: “Non chiedo la rivoluzione a gennaio. Abbiamo difficoltà a fare mercato in tre mesi, figuriamoci in uno, difficile per tutti. Ma è nell’idea in generale che dobbiamo crescere. E vorrei sentire parlare più di calcio che di cash”.