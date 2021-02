Basile: “La Fiorentina non aveva bisogno di rinforzi per salvarsi; a giugno capiremo quale sarà l’orizzonte viola. La squalifica di Milenkovic dovrebbe entrare nella Costituzione…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha toccati alcuni temi di attualità viola: “Per me la Fiorentina non aveva bisogno di rinforzi per salvarsi. Lo snodo vero è giugno: tra scelta di dirigenti e tecnico, si capirà quale sarà il vero orizzonte viola. La squalifica di Milenkovic dovrebbe entrare nella nostra Costituzione perché rappresenta uno dei fondamenti su cui si basa, da sempre, l’Italia: se non sei furbo e non conti un tubo, paghi per tutti”.



