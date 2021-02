Basile: “La Fiorentina non aveva bisogno di rinforzi per salvarsi. Lo snodo è giugno: lì si capirà quale sarà l’orizzonte viola”

Il giornalista Massimo Basile ha commentato con un post su Twitter il calciomercato della Fiorentina (QUI IL RIEPILOGO).

Questo il suo giudizio sulle mosse della società gigliata: “Per me la Viola non aveva bisogno di rinforzi per salvarsi. Lo snodo vero è giugno: tra scelta di dirigenti e tecnico, si capirà quale sarà il vero orizzonte viola. In ogni caso, giugno comincia da stasera”.

Ecco il tweet:

Per me la Viola non aveva bisogno di rinforzi per salvarsi. Lo snodo vero è giugno: tra scelta di dirigenti e tecnico, si capirà quale sarà il vero orizzonte viola. In ogni caso, giugno comincia da stasera. — Massimo Basile (@424BasilStreet) February 1, 2021