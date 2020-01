Basile: “La società ha scelto di non fare operazioni di mercato prima di Bologna. Pedro? Il suo futuro è già deciso”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno in merito alle ultime vicende di casa Fiorentina: “Iachini sta lavorando come un vecchio istruttore, quasi tornando ai fondamentali che è sempre utile. Quando non hai fenomeni, come nel caso della Fiorentina, è importante farsi sentire anche a livello individuale. Montella? La sua situazione Commisso l’ha sofferta molto. Più che altro il presidente si aspettava un personaggio diverso, più entusiasta, e ovviamente con risultati migliori. Io ricordo sempre quando Pradè presentò Montella e disse che per lui era l’ultima grande occasione: a mio avviso, una frase troppo forte che ha quasi spaventato l’allenatore, caricandolo di troppa pressione. Attaccante? Intanto per quello che so la società ha deciso di non comprare nessuno prima dell’Epifania, e di rimandare qualunque operazione a dopo la partita di Bologna. Riguardo a Pedro, penso che la Fiorentina sappia già di che giocatore si tratta. E’ buono tecnicamente, ma è ancora terribilmente indietro e quindi penso verrà colta l’occasione per cederlo visto il forte interessamento di vari club brasiliani. Commisso? In questo momento è concentrato solo sulla squadra, per cui quando tornerà parlerà solo di calcio e non di stadio, anche perché a tal proposito non ha ancora deciso nulla. Lui vuole vedere una risposta a Bologna“.