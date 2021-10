Basile: “L’assenza di giocatori che saltano l’uomo sta appiattendo la Fiorentina. Servirebbero due Gonzalez, ma si sapeva”

Sul suo profilo Twitter, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile è tornato sulla partita contro il Venezia, allargando il discorso ad alcune considerazioni generali sulla Fiorentina: “Il Venezia è stato bravo, non ha dato spazio ai viola e li ha costretti a cercare lunghi fraseggi laterali. L’assenza di giocatori di qualità in grado di saltare l’uomo sta appiattendo la Viola. Servirebbero almeno due Gonzalez, ma si sapeva”.

E poi ha aggiunto: “Nel primo tempo, lunedì, l’unico dribbling vincente a creare superiorità l’ha fatto Duncan dopo mezz’ora. Sono sicuro che almeno altre dieci squadre (di medio-basso livello?) da ora in poi studieranno il modo in cui il Venezia ci ha annullato per 80 minuti”.