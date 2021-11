Basile: “Le parole di Vlahovic sono quelle che il tifoso viola aspettava da anni. Dobbiamo ignorare le voci messe in giro per aizzare la piazza e favorire la sua cessione”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Non inseguiamo voci messe in giro per aizzare il pubblico verso il ragazzo e favorirne la cessione immediata. Ne arriveranno altre nelle prossime settimane per descriverci un ragazzo che non vede l’ora di andarsene. Vlahovic ha unito i tifosi al club quando è stato attaccato, e li ha separati quando ha segnato. Questo perché, piaccia o no, ci ha ricordato perché siamo stati toccati dall’incantesimo del tifo: perché vogliamo vincere, sognare ed essere contro tutti. Anche solo per sei mesi, un giorno, novanta minuti. Chi non ha la Fiorentina dentro, non potrà mai capirlo”.

E poi ha commentato le dichiarazioni di Vlahovic di ieri: “Sono le parole che il tifoso viola aspettava da sei anni. Non money, plusvalenze, agenti o nemici, ma obiettivi. Europa. E arrivano da un ragazzo di 21 anni”.