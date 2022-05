Basile: “L’humus che c’è a Firenze non è quello su cui si costruiscono i sogni. Terracciano? Dovrebbe giocare ogni pallone con più umiltà”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato la partita di ieri tra Milan e Fiorentina: “L’errore decisivo di Terracciano. La punizione finale di Biraghi. Gli “eeh ma l’anno scorso si lottava per non retrocedere”. Tutti figli legittimi dello stesso humus, direbbe Corvino, ma non l’humus su cui si costruiscono i sogni. Detto questo, la Conference League è una coppa europea, è lì a un passo e io vorrei andarci”.

E poi proprio su Terracciano, non certo l’unico portiere a commettere un errore del genere ultimamente, ha aggiunto: “Gli errori di Terracciano e Radu, per me, non sono una bocciatura della costruzione dal basso, ma della superficialità di due riserve che dovrebbero giocare ogni pallone con più umiltà”.