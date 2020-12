Basile: “L’importante per la Fiorentina di ora è non perdere. Rispetto a Iachini almeno sono cambiate le conferenza stampa…”

Il commento da parte di Massimo Basile sul match di ieri della Fiorentina, che ha pareggiato in casa con il Verona: “L’importante, in questo momento, è non perdere. Vero, rispetto alla gestione Iachini il cambiamento più evidente resta nelle conferenze stampa, ma ci sono piccoli segnali di vita e voglia di lottare. Per la seconda volta facciamo due partite senza perdere”.

