Basile: “Lo scorso anno non c’erano progetti e la Fiorentina aveva già perso due volte ma Commisso era più solare e sognatore. Su Milenkovic dico che…”

Il giornalista e intermediario a New York Massimo Basile su Twitter ha commentato così il ritorno a Firenze del Presidente viola Rocco Commisso ma non solo: “Un anno fa non c’erano progetti di centro sportivo e legge sugli stadi, la squadra aveva già perso due volte. Eppure Rocco era più solare, più sognatore, meno rabbioso. È come se le tensioni accumulate durante il lockdown avessero tolto qualcosa anche a lui, come a molti di noi. Io mi attengo alle parole di Rocco: la Fiorentina ha la migliore difesa del campionato, nessuno ha più voglia di vincere di lui e Milenkovic non lo vende”.

