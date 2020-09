Basile: “Milenkovic rimane alla Fiorentina. Andare in Europa League è solo la prima tappa per Commisso”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Massimo Basile, intervenendo sulle ultime novità in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “La permanenza in Italia di Commisso sta velocizzando molte operazioni. Prevedo incontri decisivi già da domenica. Mi è piaciuto molto quello che ha detto su Milenkovic, il serbo rimarrà ancora a Firenze. Il presidente viola vuole puntare all’Europa League come prima tappa, per poi arrivare alla conquista di un trofeo”.

0 0 vote Article Rating