Basile: “Negli Stati Uniti lo STADIO è considerato bene della comunità, in Italia un affare su cui mettere le mani”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile attraverso il proprio profilo Twitter ha trattato così la vicenda STADIO: “Per me è un problema culturale: in Usa lo stadio è considerato bene della comunità. Da noi, politicamente, un affare su cui mettere le mani. Siamo una somma di interessi individuali, mai collettivi. A Tampa ci sono dirigenti pubblici, ma anche sportivi, di livello più alto”.

