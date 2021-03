Basile: “Nella storia della Fiorentina non ricordo tre anni di fila come questi, fatti di sconfitte, brutte figure, polemiche e in cui si è parlato di tutto tranne che di calcio”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sulle dimissioni dell’ormai ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli: “L’addio di Prandelli è stato in linea col suo stile, attraverso parole non banali. Negli ultimi tre anni a Firenze ho visto due giganti dal punto di vista umano e professionale: Pioli e Prandelli. E domenica si sono sfidati”.

E poi ha aggiunto: “Seguo la Fiorentina dal ‘69 e ho la memoria di un criceto, ma tre anni di fila così, tra vecchia e nuova proprietà, fatti di sconfitte, addii dignitosi e mezze figure, polemiche, livori e veleno, e in cui di calcio si è parlato zero, non li ricordo. Ma resto fiducioso”.