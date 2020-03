Basile: “Niente paura tifosi viola, Commisso è un testardo: non lascerà mai Firenze senza aver ottenuto risultati”

Il corrispondente a New York del Corriere dello Sport Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Coronavirus? Qui negli Stati Uniti la situazione sta precipitando, anche se non c’è ancora la psicosi dell’Italia. Commisso? La novità sta nel suo approccio al calcio italiano. Per Firenze è una buona notizia, e la paura che la nuova proprietà possa scocciarsi non esiste. Commisso e i suoi collaboratori non se ne andranno mai senza aver lasciato qualcosa di positivo. Sono testardi, vogliono vincere sul campo e fuori e non si vogliono fermare. Mercafir? La nuova proprietà è rimasta colpita negativamente dal fatto che, di tutti gli incontri che hanno avuto, nessuno ha mai parlato loro di tutti i vincoli aggiuntivi che c’erano”.