Basile: “Non ho avuto sensazioni di ridimensionamento: l’obiettivo sarà l’Europa League e vincere la Coppa Italia”

Tramite Twitter, il giornalista Massimo Basile ha toccato vari temi di casa Fiorentina: “I tifosi? Commisso vive di contatti. Certo, il suo primo anno di calcio italiano è stato il più surreale della storia. Castrovilli è un calciatore incedibile per la Fiorentina. L’obiettivo sarà entrare in Europa League e vincere la Coppa Italia. Non ho avuto sensazioni di ridimensionamento, vediamo che mercato faranno”.

