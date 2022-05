Basile: “Non siamo ancora pronti, quando il destino è nelle nostre mani. La Juventus? I rapporti sono buoni, ma niente regali. Preferirei perdere”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, tramite il proprio account Twitter ha commentato così la sconfitta di ieri: “Avevo detto che preferivo una Sampdoria non salva, ma non avevo considerato una Fiorentina così svuotata. Avremmo perso lo stesso. Questa stagione conferma che non siamo ancora pronti quando il destino è nelle nostre mani.

Poi ha proseguito: “I rapporti tra Fiorentina e Juventus, al di là delle dichiarazioni pubbliche, sono buonissimi, come non accadeva dai tempi dei Pontello, però sabato voglio una partita vera, dura, e, possibilmente, vincerla. Niente regali. Piuttosto, meglio perdere. L’umiliazione di dover dire alla fine grazie, anche no”.