Basile: “Ora si lavora allo stadio con tempi più certi. Ecco cosa potrebbe rimanere dell’attuale Franchi”

A Radio Bruno ha parlato Massimo Basile, giornalista e corrispondente del Corriere dello Sport da New York. Queste le sue parole sulle ultime novità in casa Fiorentina: “Commisso vuole realizzare uno stadio più grande di quello della Juventus. Ora si lavora con tempi più certi dopo il voto positivo all’emendamento. Le scale elicoidali del Franchi potrebbero essere chiuse in una specie di teca, mentre la Torre di Maratona potrebbe diventare una parte d’accesso all’impianto. La struttura storica invece potrebbe essere demolita del tutto. Per quanto riguarda il mercato Piatek piace ma non è il solo. La società ha capito l’importanza di un attaccante”.

