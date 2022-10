Basile: “Parlare dell’arbitro crea alibi pericolosi. L’anno scorso segnammo all’Inter con un fallo di corpo di Gonzalez”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sugli episodi di Fiorentina–Inter: “I rigori, secondo me, c’erano tutti e due. Dimarco era da rosso diretto. Dzeko fa fallo ma, forse, non facendolo con una pedata ed essendo coinvolti due giocatori grossi, da Premier, può starci. Noi un anno fa segnammo contro di loro con un contropiede favorito da un fallo di Gonzalez col corpo”.

E poi ha aggiunto: “Rispetto ad altre piazze, vedo che a Firenze c’è, in molti, la lucidità di distinguere il vino dall’olio, l’arbitro dai limiti tecnici. Bene. Concentrarsi sull’arbitro non porta punti, crea alibi pericolosi e ci preparerebbe solo a perdere la prossima. Ricordo un 2-3 con l’Inter e fallo assassino su Kanchelschis (ero a San Siro con amici) senza neanche un giallo per West. Quell’intervento cambiò il destino della partita, che era in mano nostra, in uno stadio annichilito. Se ne parlò tutta la settimana. Il sabato dopo perdemmo in casa con l’Empoli. Era il ‘97. E avevamo, comunque, una squadra di campioni. Da allora guardo avanti”.