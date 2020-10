Basile: “Peggio una rosa che si svaluta che tre allenatori a libro paga, oltre che un malessere nello spogliatoio. Commisso è attento ai conti ma quei conti…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha trattato così il tema allenatore: “Tre allenatori a libro paga è pesante, ma una rosa che si svaluta è peggio. C’è un malessere di metà spogliatoio cominciato con la conferma del tecnico. Rocco ha l’occasione storica per sparigliare le carte, prendendo un big, e dando un segnale chiaro sulle sue ambizioni. Se un big dirà sì, vuol dire che gli avranno prospettato un grande progetto. Il “nessuno vuole vincere più di me”… I dubbi di Rocco sono comprensibili: non conosce l’ambiente, e come tutti i super ricchi è attento ai conti. Ma quei conti gli stanno dando torto”.

