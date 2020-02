Basile: “Per lo STADIO non c’è solo Campi, ma quest’ultima ipotesi sta prendendo corpo. Arbitri, perché non il sorteggio integrale?”

Tramite Twitter, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha trattato due argomenti come lo stadio e le questioni arbitrali che stanno creando più di un dibattito: “Stadio? Ci sono molte aree, Rocco Commisso vuole valutare tutto. Ma Campi comincia a prendere corpo. Ma visto che gli arbitri sono in confusione, perché non il sorteggio integrale? Orsato non arbitra l’Inter perché “non gradito”. Il Lecce ha lo stesso trattamento? Il Brescia anche? Non credo. Però la sudditanza non esiste”.