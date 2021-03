Basile: “Se Vlahovic rinnova vuol dire che sta per nascere un progetto vincente. La salvezza della Fiorentina passerà dai giocatori di Corvino”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua in merito all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Questo ragazzo sta dando un futuro a un’altra stagione deludente. Se rinnova, senza clausole, vorrà dire che avrà avuto garanzie sulla nascita di un progetto nuovo e ambizioso. Proclami, rumors e congetture valgono zero, per me. La firma sarà il metro per valutare tutto”.

E poi ha aggiunto un pensiero su Pantaleo Corvino: “Io ci credo quando leggo che Corvino tifa per noi, nonostante sia stato mandato via in maniera ruvida. Perché sa che la salvezza passerà dai suoi giovani talenti”.