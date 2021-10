Basile: “Senza Gonzalez la Fiorentina gioca come l’anno scorso. Di tutta la rosa viola, forse in quattro giocherebbero nelle prime sette”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sulla partita della Fiorentina contro la Lazio: “Sottil (finora) è solo veloce, Callejon è solo passato, e il nostro gioco si fonda sugli esterni. Stagione in cui vinceremo e perderemo spesso. Ma senza Gonzalez, giochiamo come l’anno scorso”.

E poi ha aggiunto: “Di tutta la nostra rosa forse quattro giocherebbero titolari in una delle prime sette. La Lazio ha segnato su un’accelerazione, una sola, ma in cui si sono visti tre gesti tecnici in velocità che a noi sono mancati. Il campo è sempre la verità”.