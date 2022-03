Basile: “Sette anni fa, la vittoria a Torino logorò la squadra in attesa del ritorno. Ora non ci sarà questo rischio”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato così su Twitter la sconfitta della Fiorentina in Coppa Italia contro la Juventus: “Il migliore dei risultati peggiori. Sfida che dura un mese e mezzo. Sette anni fa, la vittoria a Torino logorò la squadra in attesa del ritorno. Ora non ci sarà questo rischio. Niente da perdere, si andrà leggeri, sapendo di avere un gioco”.

Poi ha concluso: “In due semifinali ha giocato solo una squadra, e ha perso”.