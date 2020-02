Basile: “Si sta mettendo a nudo un vero e proprio sistema feudale. Commisso è pronto a portare avanti la sua battaglia”

Il corrispondente a New York del Corriere dello Sport Massimo Basile, molto vicino alla famiglia Commisso, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la decisione di rinviare cinque partite dell’odierna giornata di Serie A a causa del Coronavirus. Queste le sue parole: “Qua negli Stati Uniti la percezione della cosa è parziale, anche se ho sentito spesso parlare del problema coronavirus in Italia a qualche notiziario. Le conseguenze sono surreali: è evidente a tutti che i dirigenti del calcio italiano non sono per niente autonomi, decidono quello che gli viene imposto da qualcun altro. La situazione è paradossale. Tutti i cambi di programma sopraggiunti negli ultimi giorni lasciano trasparire una grande debolezza strutturale dell’intero sistema calcistico, e tutto questo viene percepito all’esterno soprattutto da possibili investitori. In Italia purtroppo vige un sistema in cui la forbice tra primi ed ultimi, anziché diminuire come succede ad esempio in NBA, si amplia in continuazione. Si sta mettendo a nudo un vero e proprio sistema feudale. La cosa positiva è quello che sta nascendo con l’arrivo del neo prediate della Fiorentina. Rocco Commisso, insieme ad altre proprietà straniere della Serie A, è ancora piu convinto di portare avanti una dura battaglia per cambiare una volta per tutte il calcio italiano”.