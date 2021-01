Basile: “Spero che Pradè abbia risparmiato ora per spendere di più a giugno. Vlahovic? Mi piacerebbe che prendesse esempio da Batistuta”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Secondo me la Fiorentina era in grado di salvarsi anche senza comprare nessuno. L’arrivo di Kokorin è un’incognita, sebbene l’età (30 anni) lo potrà aiutare per mettere la testa a posto e adattarsi a questa nuova situazione. I soldi risparmiati in questo mercato spero che vengano usati a giugno, perché sarà allora che la Fiorentina dovrà davvero ricostruire la squadra.

E poi ha aggiunto: “Commisso e Barone si trovano bene con Pradè perchè condividono le stesse idee, e questo permette loro di lavorare in sintonia. Secondo me è importante che ci sia sintonia tra direttore sportivo e allenatore, per cui mi aspetto che se si cambierà si andrà a prendere non solo un nuovo ds o un nuovo tecnico, bensì una coppia che ha già lavorato insieme con buoni risultati. Un voto al mercato della Fiorentina? Dire un 6-“.

E infine su Vlahovic: “Ho parlato con delle persone dello staff americano che ha seguito la Fiorentina in tournée, e mi dicevano che il serbo era un giocatore dalle qualità enormi. E’ vero che ha avuto dei problemi, ma in un contesto in cui tutti erano in difficoltà. Mi piacerebbe che imparasse ad usare il piede destro, magari allenandosi da solo a fine allenamento come faceva Batistuta. In Serie A un giocatore, e un attaccante soprattutto, non può permettersi di avere un piede solo”.