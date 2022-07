Basile: “Sto riguardando con occhi diversi la scelta nel 2020 di confermare Iachini e non prendere Juric. Mi avrebbe incuriosito Marcelino”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, attraverso il proprio profilo Facebook, ha commentato la lite tra Juric e Vagnati, ricordando quando il tecnico croato fu vicino alla Fiorentina: “Sto riguardando con occhi diversi la scelta nel 2020 di confermare Iachini e non prendere Juric. Di risse non avevamo bisogno. Sono macchie che durano. A me Juric non piace per quel suo modo di essere sempre arrabbiato e un po’ bullo. La società del Toro è da ricovero, ma lui non era l’allenatore giusto per noi. In quei giorni si parlava anche di Marcelino. Lui mi incuriosiva”.