Basile: “Torreira non verrà ma Pradè lo apprezza, il direttore sportivo non ha detto che non arriverà nessuno. Il calcio si alimenta di sogni…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha parlato così del mercato viola: “Torreira non verrà ma Pradè lo apprezza: fu lui, se non sbaglio, a portarlo alla Samp. Inoltre, il Direttore Sportivo della Fiorentina non ha detto che non arriverà nessuno nessuno. Il mercato chiuderà tra 26 giorni e il calcio si alimenta di sogni. Vediamo.



