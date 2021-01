Basile: “Trame di gioco e identità, primi venti minuti quasi autorevoli. La Fiorentina l’avrebbe vinta 2-0 anche in dieci”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha commentato così la prestazione viola contro il Torino: “Cose positive tutte in una volta: Quarta, Amrabat, Castrovilli. Trame di gioco, identità. Primi venti minuti quasi autorevoli. Ci vorrebbe più velocità nelle uscite dalla nostra area. La Fiorentina l’avrebbe vinta 2-0 anche in dieci, l’avrebbe persa solo in otto. Il Torino rischia la B non perché giochi male ma perché, a vedere la partita di oggi, sembra non avere gente all’altezza della nobile tradizione granata. Mai viste nel Toro tante sceneggiate così.

