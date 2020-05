Basile: “Virus? La Fiorentina in stile americano ha scelto la trasparenza a differenza di altri club. Sarebbe bello tornare a giocare ma…”

Il giornalsita e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha toccato alcuni temi di attualità: “I nuovi casi alla Fiorentina non credo indichino un’epidemia particolare: il club viola, in stile americano, ha scelto di comunicare sempre i positivi, contrariamente a quei club che hanno scelto di non farlo. Sarebbe bello tornare a giocare, se davvero si portasse romanticamente a termine il campionato, ma non credo. I casi di contagio potrebbero “aumentare” in base alla classifica. E a quel punto cosa decidi?“