Basile: “Visti i costi del Viola Park, lo stadio a Commisso sarebbe costato 500 milioni. E il bilancio viola sarebbe stato affossato…”

Sono giorni di fuoco dal punto di vista climatico ma anche sotto il profilo dei lavori al Viola Park e il giornalista Massimo Basile ha commentato così l’aumento dei prezzi del nuovo centro sportivo della Fiorentina: “Il Viola Park adesso costa 110 milioni, e probabilmente aumenterà ancora di dieci in dieci nei prossimi mesi. Il costo iniziale era sui 70 milioni. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno fatto lievitare i prezzi in tutto il mondo. Seguendo l’andamento dei costi, se avessero costruito lo stadio privato, di questo passo sarebbe costato 500 milioni, cifra che avrebbe finito per affossare qualsiasi bilancio di un club di media grandezza. Altro che autofinanziamento. In tempi normali sarebbe stato un gioiello anche finanziario. Ma ora, guardando cosa succede al Viola Park, no”.