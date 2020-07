Basile: “Serve un progetto tecnico solido, se la Fiorentina non vuole fare il bis di quest’anno. Chiesa un po’ come Di Chiara ma…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha trattato alcuni argomenti di attualità viola: “I vertici arbitrali domani potrebbero dire che Chiffi ha sbagliato. Per la prossima stagione serve un progetto tecnico solido, se non vogliamo fare il bis di quest’anno. L’arretramento di Chiesa a terzino potrebbe nascere dai ricordi da calciatore di Iachini, quando Di Chiara andò a occupare quella posizione, diventando interprete straordinario. Stessa evoluzione di Cuadrado e Zambrotta. Ma Chiesa ha una struttura fisica meno leggera.



