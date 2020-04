Basta Atalanta, anche la Fiorentina ha il suo tesoro da far fruttare! Da Milano e Nantes in arrivo risorse fresche per Commisso

E chi l’ha detto che per fare soldi o plusvalenza si debba sacrificare un pezzo pregiato della propria rosa? Spesso infatti i club particolarmente lungimiranti riescono a incamerare risorse anche da calciatori fatti crescere altrove, tra prestiti, acquisti oculati e così via. E’ un po’ quello che fa in grande la Juve (vedi il caso Audero) e ora anche l’Atalanta, che da Musa Barrow e Kulusevski, una riserva e un prestito, ha incassato oltre 60 milioni a gennaio.

La Fiorentina però potrebbe fare lo stesso e diventare essa stessa modello in tal senso, senza dover guardare altrove: il portale francese sportune.fr ha fatto il punto sul valore dei portieri della Ligue 1 e ha piazzato al primo posto Alban Lafont (in prestito biennale al Nantes), alla pari del numero uno del Lilla Maignan, a quota 25 milioni di euro. Un altro fronte è quello di Ante Rebic, che il Milan vorrebbe riscattare dall’Eintracht per un costo sicuramente in doppia cifra, il 50% del quale spetta proprio alla Fiorentina.

Di Lafont se ne riparlerà invece nell’estate 2021, quando la società viola potrebbe monetizzare non poco se Dragowski si fosse nel frattempo affermato. Due fronti quindi da cui possono arrivare risorse importanti, senza che Commisso debba per questo smantellare alcun pezzo della squadra che sta costruendo.